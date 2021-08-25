МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Решение суда ФРГ, отказавшегося вывести "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы ЕС, усиливает для "Газпрома" необходимость в украинской газотранспортной системе (ГТС), сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В Fitch рассказали о влиянии решения суда на запуск "Северного потока-2"

Федеральное сетевое агентство Германии в мае 2020 года отказалось освободить "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, или третьего энергопакета, сочтя, что раз газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, то он подпадает под вступившие в силу поправки. Они требуют, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо частично заполнял альтернативный поставщик, либо его часть на территории союза принадлежала третьей компании. Оператор "Северного потока-2" пытался обжаловать решение немецкого регулятора в Высшем земельном суде Дюссельдорфа.

"То, что "Северный поток-2" попадет под действие норм третьего энергопакета, означает, что "Газпром" не сможет использовать его на полную мощность. Это увеличит спрос на прокачку через Украину и увеличивает вероятность того, что необходимость в украинской газотранспортной системе сохранится и после 2024 года, когда истечет текущий транзитный контракт", — прокомментировал Маринченко.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта. Песков прокомментировал проигрыш Nord Stream 2 в немецком суде

Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что Россия готова и после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, а объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также ранее сказал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа заявил, что до завершения строительства "Северного потока-2" осталось 15 километров.