МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет уже четыре торговых сессии подряд, снова двигаясь к историческому максимуму, достигнутому в середине августа, свидетельствуют данные торгов. Nord Stream 2 проиграла суд по освобождению от норм Газовой директивы ЕС

Стоимость СУГов по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов в среду выросла еще на 2%, до 52 057 рублей за тонну. А накануне цена выросла более чем на 4%.

Исторический максимум стоимости СУГов был достигнут 11 августа — 53 353 рубля, после чего газ дешевел шесть дней подряд и в этот период минимальная цена составила 47 180 рублей. Затем стоимость сжиженного газа вновь перешла к росту. А с начала года к 11 августа его биржевая цена в России выросла более чем вдвое.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) — пропан, бутан и их смеси — используются в качестве газомоторного топлива и для бытового потребления в виде баллонного газа.

В начале августа произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. Возгорание возникло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены. Из-за аварии, в частности, до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата). После этого инцидента цена СУГов на бирже обновила несколько рекордов.

Производители СУГов после рекомендации Минэнерго России о перераспределении поставок сжиженного газа в пользу внутреннего рынка заявили, что в августе переориентируют 40 тысяч тонн продукции с экспорта внутрь страны, чтобы удовлетворять бытовые потребности населения и повышенный спрос на газомоторное топливо. По мнению экспертов, это перераспределение помогло стабилизировать цены на газ.