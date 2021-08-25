МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Суд в Германии в деле об исключении "Северного потока-2" из газовой директивы ЕС не рассматривал вопросы ввода трубопровода в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании на решение немецкого регулятора не выводить газопровод "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы ЕС.

"Будет ли трубопровод ("Северный поток-2") введен в эксплуатацию, когда и на каких условиях — это не предмет решения суда", — говорится в сообщении.

Суд подтвердил позицию немецкого регулятора, что газопровод "Северный поток-2" технически не был построен к маю 2019 года, поэтому не может быть выведен из-под газовой директивы ЕС.

"Сегодняшним постановлением cенат подтвердил строительно-техническое понимание в качестве решающего определения срока завершения: трубопровод не был полностью построен и, следовательно, не завершен в соответствии с законом. С другой стороны, экономико-функциональная интерпретация, предложенная заявителем, не может быть выведена из формулировок нормативных актов, их системы, их значения и цели, законодательных материалов и истории происхождения", — говорится в сообщении пресс-службы суда, поступившем в РИА Новости.

"Термин "завершение" в общепринятом смысле означает, что производство вещи завершено или закончено", — указали в суде.

Также в сообщении отмечается, что компания Nord Stream 2 AG имеет возможность обжаловать решение суда в Дюссельдорфе в Федеральном суде Германии.

"Nord Stream 2 AG имеет возможность обжаловать решение сената в Федеральном суде", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.