МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Требования Третьего энергетического пакета ЕС распространяются на газопровод "Северный поток-2", согласно решению Высшего земельного суда в Дюссельдорфе. Решение может быть обжаловано в высшей судебной инстанции Германии. Польша стремится не допустить регистрацию Nord Stream 2, как независимого оператора газопровода. Несмотря на негативное для "Газпрома" судебное решение, поставки газа по первой нитке газопровода могут начаться до конца года. Российская компания может добиться права использовать газопровод на полную мощность, если проявит твердость в противостоянии с "объединенной Европой".



БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ПРЕПОНЫ ПРЕПЯТСТВУЕТ ПОСТАВКАМ РОССИЙСКОГО ГАЗА

Германский земельный суд отклонил жалобу компании Nord Stream 2 на решение германского регулятора BNetzA (Федерального сетевого агентства) распространить требования Третьего энергетического пакета ЕС газопровод "Северного потока-2". Принадлежащая "Газпрому" Nord Stream 2 является оператором строительства "Северного потока-2", который позволит поставлять российский газ в объеме 55 миллиардов кубических метров газа напрямую из России в Германию.

Согласно Третьему энергетическому пакету компания не может одновременно добывать газ и владеть трубопроводом, по которому этот газ поставляется в страны ЕС — добыча и транспортировка газа должны быть разделены. За ценой не постоят. Россия предложит Европе "газовый выбор"

В мае 2020 года BNetzA отказал Nord Stream 2 в освобождении "Северного потока-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 AG не согласилась с этим решением и подала судебный иск, к котором опротестовала принятые в 2019 году поправки к Третьему энергетическому пакету ЕС. В соответствии с этими поправками действие Третьего энергетического пакета распространяются не только на сухопутные, но и на морские газопроводы, идущие в ЕС из третьих стран.

Nord Stream 2 не согласился с решением BNetzA, но в июне этого года подал заявку, чтобы быть зарегистрированным, как независимый оператор газотранспортной системы (ГТС). Несмотря на то, что Nord Stream 2 принадлежит "Газпрому", это возможно, если компания выполнит требования Третьего энергетического пакета, которые были приняты в мае 2020 года. Важнейшими из этих требований являются прозрачность формирования тарифов на прокачку газа и обеспечение допуска к трубопроводу других потенциальных поставщиков. Заявка Nord Stream сейчас находится на рассмотрении в BNetzA. Соответствующее решение может быть принято до конца года. Европа может начать хитрые проверки "Северного потока-2"

"Газпром" имеет право использовать "Северного потока-2" только наполовину. 50% мощности газопровод после завершения его строительства должны быть предоставлены другим поставщикам, которых не существует. Только российская компания располагает необходимым ресурсами для поставок по этому газопроводу.

ВАРШАВА ГАДИТ

Польская компания PGNiG — заклятый противник проекта "Северный поток-2" — заявила о своем желании принять участие в процессе регистрации Nord Stream 2, как независимого оператора. Руководство PGNiG не скрывает, что стремится не допустить, чтобы принадлежащая "Газпрому" компания стала оператором "Северного потока-2". Если PGNiG добьется поставленной цели, то сотрудничеству между Россией и Германией в сфере энергетики будет нанесет серьезный урон. Кроме того, ощутимые потери понесут европейские партнеры "Газпрома" — британско-нидерландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie, германские Uniper и Wintershall.

В конце следующего года между PGNiG и "Газпромом" заканчивается долгосрочный контракт на поставку газа. Руководство польской компании неоднократно публично заявляло, что не намерена продлевать контракт с "Газпромом". Это позволит Польше добиться энергетической независимости от России. Заменить российский газ должен СПГ, прежде всего из США и Катара, а также поставки по газопроводу Baltic Pipe мощностью 10 миллиардов кубических метров. В Киеве рассказали, как использовать "Северный поток-2"

Ожидается, что строительство этого газопровода может быть завершено в конце 2021 — начале 2022 года. Baltic Pipe подсоединен к Europipe 2 — единственному газопроводу, по которому осуществляются прямые поставки норвежского газа в Германию. Другие идущие в Германию и соседние страны газопроводы проложены по территории Великобритании, которая вышла из ЕС в прошлом году. Норвегия является вторым, после России, крупнейшим поставщиком газа в ЕС. Несмотря на снижение добычи в Норвегии, в этом году экспорт газа из этой страны составит более 110 миллиарда кубических метров.

Ряд экспертов уверены, что Baltic pipe не будет загружена полностью. Собственная добыча PGNiG в Северном море и заключенные с потенциальными поставщиками контракты, позволяют обеспечить около 2 миллиардов кубических метров газа, которые могут быть прокачены по Baltic Pipe.

ЕЩЕ НЕ ВСЕ ПРЕДРЕШЕНО, ЕЩЕ НЕ ВСЕ РАЗРЕШЕНО

Высший земельный суд в Дюссельдорфе подтвердил решение BNetzA о распространении требований Третьего энергетического пакета на "Северный поток-2", поскольку он не был фактически построен до мая 2019 года. Аргументы Nord Stream 2 о том, что строительство газопровода уже велось полным ходом и все необходимые инвестиции в проект были сделаны до указанного строка судом во внимание приняты не были.

Но германский суд не рассматривал вопросы ввода газопровода "Северный поток-2" в эксплуатацию. Это позволяет Nord Stream 2 достроить незавершенный участок, протяженность которого составляет около 10 километров.

"Будет ли газопровод введен в эксплуатацию, когда и на каких условиях — это не предмет судебного решения", — говорится в официальном сообщении германского суда в Дюссельдорфе.

Кроме того, у Nord Stream 2 остается возможность обжаловать вынесенное решение в суд высшей инстанции — в Федеральном суде Германии. Оператор проекта " Nord Stream 2, вне сомнения, использует эту возможность, но торопится не следует. Сейчас главная задача запустить до конца года первую нитку газопровода "Северный поток-2".

"Газпром" должен проявить твердость в отношениях с объединённой Европой и придерживаться избранной тактики — поставлять газ только в тех объемах, которые определены в долгосрочных контрактах. Все дополнительные объемы, если объединенная Европа в них нуждается, она может получить только по "Северному потоку-2".

По данным Gas Infrastructure Europe на 23 августа, европейские ПХГ были заполнены всего на 64,75% — значительно меньше, чем годом ранее. Очевидно, что при нынешних темпах закачки газа ПХГ до отопительного сезона полностью заполнены не будут. В случае холодной зимы — по европейским меркам — во время отопительного сезона может возникнуть нехватка газа. Зимой обеспечить Европу топливом может только "Газпром", обладающий необходимыми ресурсами и транспортной инфраструктурой.

После решения германского суда газ на нидерландском хабе TTF с поставкой "на следующий день" подорожал до 44,91 евро/МWh (≈555 долларов/тысяч кубических метров). Уже на этой неделе газовые котировки могут обновить рекордные значения.

Рекордно высокие цены на газ и холод в домах обывателей способствуют развитию взаимовыгодного сотрудничества между объединенной Европой и Россией больше, чем политически мотивированное решение германского суда перед выборами в Бундестаг. В Киеве рассказали, как использовать "Северный поток-2"

Остается также надежда, что BNetzA зарегистрирует Nord Stream 2, как независимого оператора. Большинство западных экспертов считают, что вероятность принятия такого решения германским регулятором крайне мала.

Недалекий глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон уже предложил свои услуги в качестве по управлению "Северный потоком-2". Ни германская, ни российская сторона никогда на это не согласятся, а "Оператор ГТС Украины", в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, может лишиться транзита российского газа в объеме 40 миллиардов кубических метров газа.