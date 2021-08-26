МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Украина будет настаивать на санкциях против Nord Stream 2 AG, если немецкий регулятор сертифицирует компанию как независимого оператора "Северного потока-2", сообщил председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Nord Stream 2 проиграла суд по освобождению от норм Газовой директивы ЕС

Высший земельный суд в Дюссельдорфе накануне отклонил жалобу Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить газопровод "Северный поток-2" из-под действия газовой директивы ЕС. Компания, по-прежнему не согласная с этой позицией, имеет возможность обжаловать решение в Федеральном суде Германии. Вместе с тем Nord Stream 2 AG еще в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о сертификации в качестве независимого оператора "Северного потока-2", и если оно будет удовлетворено, то требования газовой директивы, предписывающей разделять владельца газа и владельца трубы, будут соблюдены.

По словам Витренко, сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора "Северного потока-2" в пределах европейского законодательства невозможна и противоречила бы договоренностям, закрепленным в совместном заявлении США и Германии.

"Сейчас ситуация очень простая, даже если представить, что немецкий регулятор закроет глаза на нарушения европейского законодательства — в таком случае мы будем настаивать, чтобы США наложили санкции на оператора Nord Stream 2 AG, который на 100% принадлежит "Газпрому". Потому что это будет нарушением совместного заявления США и Германии. И мы будем настаивать на санкциях", — цитирует Витренко пресс-служба "Нафтогаза". На Украине заявили о готовности управлять "Северным потоком-2"

Кроме того, глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в среду заявил, что компания намерена предложить свои услуги по управлению "Северным потоком-2", так как не зависит от РФ.

Витренко также добавил, что решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа об обязательном применении к "Северному потоку-2" норм европейского законодательства является важным этапом в борьбе против проекта и существенно укрепляет позиции Украины.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.