КИЕВ, 26 авг — ПРАЙМ. Украине нужен транзит российского газа еще хотя бы 10 лет после окончания контракта с "Газпромом" на транзит в 2024 году, заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. "Нафтогаз": Киев будет настаивать на санкциях против Nord Stream 2 AG

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Он также заявил, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.

"У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен (на транзит через Украину — ред.). Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии относительно предоставления таких гарантий. И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет" — заявил Макогон в эфире телеканала "Украина 24".

Он также считает, что 50%-я заполненность "Северного потока" не позволит РФ отказаться от транзита газа через территорию Украины. "Если 50% только будет использовать "Газпром", этого будет недостаточно для того, чтобы отказаться от транзита через территорию Украины. Только 100%-е использование этого газопровода позволит им отказаться от нашего транзита", — отметил он.

Макогон добавил, что Украина будет использовать ГТС для "зеленого перехода". Также есть план по транспортировке водорода через ГТС. "Нам нужен транзит на следующие 10 лет (после 2024 года — ред.), чтоб подготовить нашу систему к новым вызовам, для транспортировки водорода и так далее… Я считаю, что по меньшей мере (объем транзита газа через Украину должен составлять — ред.) 45-50 миллиардов кубометров ежегодно, что у нас сейчас есть", — добавил он. Эксперт отметил важность украинской ГТС для "Газпрома" после суда в ФРГ

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.