МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Председатель Германо-Российской внешнеторговой палаты (ВТП) и глава австрийской компании OMV Райнер Зеле предложил Берлину заключить водородный союз с Москвой. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Европе оказали "медвежью услугу" в деле "Северного потока-2"

Он подчеркнул, что Европе нужно надежное энергоснабжение, которое обеспечит ей экономический подъем. Зеле выразил уверенность, что Россия может помочь странам континента не только с поставками газа, но и с производством экологически чистых видов энергии.

"Если мы хотим и в будущем иметь надежное энергоснабжение из возобновляемых источников, то мы не сможем обойтись без водорода, производимого из природного газа с помещением возникающего при этом углекислого газа в подземные хранилища", — сказал он.

Зеле также отметил, что ЕС не может позволить себе отказаться от такого способа добычи водорода, поскольку это подвергнет опасности рост экономики союза. Он предложил Берлину заключить с Москвой альянс в этой перспективной отрасли.

"У нас есть ноу-хау, у России — месторождения газа. Подобное разделение труда уже хорошо зарекомендовало себя в прошлом. Внешнеторговая палата готова внести свой вклад в дело. Мы уже провели некоторые подготовительные работы", — добавил он.