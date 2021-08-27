МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" и ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭКу Игорь Сечин попросил президента России Владимира Путина разрешить компании экспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Сечина. За ценой не постоят. Россия предложит Европе "газовый выбор"

Ранее в августе сообщалось, что цена газа в Европе после решения "Газпрома" забронировать лишь 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины обновила исторический максимум, впервые превысив 585 долларов за тысячу кубометров. "Речь не идет об отмене экспортной монополии "Газпрома" и изменении законодательства. "Роснефть" хочет подписать с монополией соглашение, по которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит "Газпром", — пишет издание.

Также, как пишет "Коммерсант", в письме говорится, что поставки "целесообразно ограничить наличием действующих контрактов с новыми потребителями, которые не являются покупателями газа ПАО "Газпром". При этом главный аргумент, который глава "Роснефти" приводит в пользу этого предложения, — возможность увеличить доходы бюджета РФ.

В письме указывается, что при текущих ценах на газ в Европе ставка НДПИ может составить "около 5 тысяч рублей" на тысячу кубометров, что "более чем в 3,5 раза" выше текущей ставки НДПИ для "Газпрома". Дополнительные доходы бюджета — то есть разница между "повышенным" экспортным НДПИ "Роснефти" и текущим НДПИ "Газпрома" — составят до 37 миллиардов рублей в год, отмечает Сечин в письме. И, по его мнению, увеличение экспортных поставок "Роснефти" в будущем может обеспечить рост дополнительных доходов до 150 миллиардов рублей. Nord Stream 2 проиграла суд по освобождению от норм Газовой директивы ЕС

Глава "Роснефти", как следует из письма, предлагает привязать размер НДПИ для экспортируемого из РФ газа к его биржевой цене в Европе, внеся поправки в Налоговый кодекс. Сейчас, пишет газета, в формуле расчета НДПИ для "Газпрома" уже есть параметр "цена газа в дальнем зарубежье", который определяется ФАС РФ на основе динамики котировок нефтепродуктов. Однако эта цифра уже имеет мало отношения к реальным экспортным ценам "Газпрома", которые более чем на 70% привязаны к форвардным котировкам на газовых биржах ЕС.

По данным "Коммерсанта", Путин уже поручил вице-премьеру Александру Новаку и главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть предложение Сечина и "доложить свое мнение".