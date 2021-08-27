МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Ограничение мощности российского трубопровода "Северный поток — 2", которое связано с действием обновленной газовой директивы Евросоюза, можно обойти только в одном случае: если "Газпром" продаст газопровод.

О таком предложении представителей Германии пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, поражение дочерней структуры "Газпрома" Nord Stream 2 AG в Высшем земельном суде Дюссельдорфа (Германия), если его не удастся оспорить, фактически означает, что российский экспортер сможет использовать только половину мощности газопровода.

Новые правила Евросоюза требуют, чтобы добывающая компания и оператор инфраструктуры были разделены. В противном случае — 50% мощностей должно быть зарезервировано под независимого поставщика.

Но в России "Газпром" является монопольным экспортером топлива по этому трубопроводу, так что ни одна компания не сможет заполнить вторую половину "Северного потока — 2".

Оператор Nord Stream 2 AG подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы. Решение в настоящее время не вынесено, но источники газеты утверждают: обойти условия газовой директивы ЕС все равно не получится.