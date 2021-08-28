МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Утечки газа из украинской газотранспортной системы сократились на 21% за 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщается на сайте ООО "Оператор ГТС Украины". Эксперт отметил важность украинской ГТС для "Газпрома" после суда в ФРГ

"Благодаря активным мерам по экономии… ресурсов, за шесть месяцев текущего года компания сэкономила более 38 миллионов кубометров природного газа и 1,8 миллиона кВтч электроэнергии", — говорится в сообщении.

Уточняется, что мобильные лаборатории по выявлению и устранению утечек природного газа из оборудования ГТС за первое полугодие этого года обследовали 70 тысяч потенциальных источников утечек. "Благодаря эффективной работе бригад, утечки газа из оборудования ГТС уменьшились на 21% по сравнению с I полугодием 2020 года", — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, за первое полугодие 2021 года структурные подразделения компании использовали воды почти на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.