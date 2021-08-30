МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. После технических работ на "Сахалине-2" в полном объеме возобновлено производство сжиженного природного газа (СПГ), сообщила компания Sakhalin Energy (оператор "Сахалина-2"). "Газпром экспорт" прекратил электронные продажи газа на 2022 год

"Сахалин Энерджи" в полном объеме возобновила производство сжиженного природного газа после завершения технических и пусконаладочных работ в рамках планового останова объектов газовой инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По словам заместителя директора по производству Александра Сингурова, перед запуском завода СПГ в эксплуатацию технические специалисты провели испытания компрессорного оборудования и пусконаладку модернизированных систем на обеих технологических линиях. Отмечается, что в соответствии с нормами технологического регламента аналогичные работы после запуска будут проводиться на всех объектах газовой интегрированной цепочки "Сахалина-2".

"В течение месяца мы будем проводить дополнительные регулярные инспекции и испытания оборудования, задействованного в работе. Это позволит отслеживать любые изменения и при необходимости своевременно на них реагировать. Углубленный анализ проведенных мероприятий станет основой для обеспечения и дальнейшего совершенствования "адаптации" процесса перехода на новый производственный цикл", — добавил Сингуров. Россия в январе-июле снизила производство золота и СПГ

Ранее в августе компания сообщала, что газовоз Amur River покинул порт Пригородное с первой партией СПГ, отгруженной после комплексной плановой остановки объектов газовой инфраструктуры "Сахалина-2".

В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.