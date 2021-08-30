МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в ходе торгов обновили очередные рекорды. Стоимость газа преодолела отметку в $598 за 1 тысячу кубов. Производство СПГ на "Сахалине-2" полностью восстановлено

Цены вновь растут на новостях о решении российского экспортера "Газпром" забронировать 4,3% допмощностей по транзиту газа через Украину в сентябре.

Итак, цена на газ на фьючерсном рынке Европы в понедельник, 30 августа, открыла торги на отметке почти в 600 долларов за тысячу кубометров. Позднее она скорректировалась до чуть более 590 долларов на тысячу кубов.

По состоянию на 11.02 мск цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF — самого ликвидного европейского хаба — растёт на 1,3% на лондонской бирже ICE. Это $593 за тысячу кубов.