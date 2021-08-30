МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Россия и Венгрия договорились о новом долгосрочном контракте на поставку газа, рассчитанном на 15 лет и предусматривающем поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Цены на газ в Европе приблизились к пиковой отметке

"Венгрия и Россия договорились о новом долгосрочном контракте на поставку газа, сообщил после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером министр иностранных дел Петер Сийярто", — пишет Блумберг.

Со ссылкой на него же агентство уточняет, что Венгрия будет ежегодно закупать у России 4,5 миллиарда кубометров газа, из которых 3,5 миллиарда будут поступать через Сербию и 1 миллиард через Австрию, соглашение будет подписано в конце сентября, а поставки по новому контракту начнутся с 1 октября.

Контракт рассчитан на 15 лет, с возможностью изменения условий через 10 лет, приводится информация от главы МИД Венгрии.

В "Газпроме" подтвердили, что глава компании Алексей Миллер и Петер Сийярто на рабочей встрече обсудили поставки газа в Венгрию. "Стороны рассмотрели ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в газовой сфере, включая поставки газа в Венгрию", — говорится в сообщении компании Telegram-канале.