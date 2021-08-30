МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Польская энергетический гигант PGNiG принял решение о подписании соглашения с Energy Resources of Ukraine ("Энергетические ресурсы Украины") Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке

Как говорится на сайте польской компании, соглашение предполагает совместные геологоразведочные работы по поиску и добыче газа на Украине.

PGNiG в последние годы стала основным врагом российского газового экспортера "Газпром" в Европе и ранее неоднократно заявляла о намерении отказаться от импорта российского топлива с 2022 года.

Начало работ на Украине планируется во второй половине 2022 года.

"Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году", — прокомментировал ситуацию глава PGNiG Павел Маевский. Кремль высказался о нехватке трудовых мигрантов

PGNiG получит 85% акций "Карпатгаздобычи", которая выступает единоличным владельцем концессии "Библивская" на польско-украинской границе.

"Последние пять лет мы активно торгуем природным газом на Украине. Мы не только начали продавать газ на украинский рынок, но и получили доступ к украинской газотранспортной сети и украинским газохранилищам, что увеличило возможности оптимизации торговли природным газом", — отметил президент PGNiG. Библивская нефтегазовая площадь расположена на территории Львовской области, площадь месторождения составляет 200 квадратных километров.