МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.38 мск цена октябрьского фьючерса поднялась до 600,6 доллара за тысячу кубометров, на данный момент это максимум торговой сессии понедельника. При этом в течение дня цена колебалась и опускалась до 588 долларов.