МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО по итогам первого полугодия 2021 года выросла в 21,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 995,521 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Цена газа в Европе обновила исторический максимум

Прибыль за период, относящаяся к акционерам "Газпрома", подскочила в 29,4 раза, до 968,498 миллиарда рублей.

Выручка от продаж составила 4,352 триллиона рублей, увеличившись в 1,5 раза к показателю первого полугодия 2020 года. При этом чистая выручка от продажи газа увеличилась на 833,968 миллиарда рублей, или на 60%, до 2,221 триллиона рублей. "Увеличение выручки от продаж в основном вызвано увеличением выручки от продажи газа в Европу и другие страны", — объясняет компания.

Кроме того, по итогам отчетного периода приведенный показатель EBITDA вырос на 802,954 миллиарда рублей, или на 134%, составив 1,404 триллиона рублей. Такую динамику компания связывает в основном с увеличением выручки от продаж.

Операционные расходы "Газпрома" за первое полугодие увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,328 триллиона рублей. Труба раздора. К чему приведет рост налога на добычу газа

"Основное влияние на рост операционных расходов оказало увеличение расходов по статье "Покупные газ и нефть" на 240 616 миллиона рублей, или на 54%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вызванное увеличением средних цен на нефть и газ", — сообщает "Газпром".

Чистый долг "Газпрома" за первое полугодие 2021 года снизился на 12% и по состоянию на 30 июня составил 3,396 триллиона рублей, сообщила компания.

"Чистая сумма долга… уменьшилась на 476 982 миллиона рублей, или на 12%, с 3 872 695 миллиона рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года до 3 395 713 миллиона рублей по состоянию на 30 июня 2021 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, данное изменение в основном связано с увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов.

Чистая сумма долга определяется как краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочные векселя к уплате, долгосрочные кредиты и займы, долгосрочные векселя к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов.

Финансовые итоги первого полугодия 2021 года стали рекордными для группы "Газпром", этому способствовал как рост экспортных доходов, так и контроль операционных затрат, заявил зампред правления компании Фамил Садыгов.

"Финансовые итоги первого полугодия 2021 года — рекордные для группы "Газпром". Достижению такого результата способствовал не только рост экспортных доходов, но и сохранение строгого контроля операционных затрат", — сказал Садыгов, слова которого опубликованы в официальном Telegram-канале "Газпрома". Аномальная жара повышает интерес к акциям "Газпрома" и энергетиков

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО по итогам первого полугодия 2021 года выросла в 21,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 995,521 миллиарда рублей, сообщила ранее в понедельник компания.

Как уточняет Садыгов, во втором квартале чистая прибыль составила 521 миллиард рублей, увеличившись третий квартал подряд. "Благодаря этому за шесть месяцев "Газпром" показал рекордную чистую прибыль — показатель составил колоссальную сумму — около 1 триллиона рублей", — заявил он.

Помимо этого, экспортная цена газа "Газпрома" в европейское дальнее зарубежье по итогам первого полугодия выросла на 53% в годовом выражении и составила 208,1 доллара за тысячу кубометров, следует из отчета.

В 2020 году средняя цена экспорта газа "Газпрома" составила 143 доллара за тысячу кубометров, сократившись на 32% по сравнению с показателем 2019 года.

"Газпром" в августе повысил прогноз средней цены по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году на 30% — до 269,6 доллара за тысячу кубометров.