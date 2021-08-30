МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток 2", изучает на предмет обжалования решение суда Дюссельдорфа, отклонившего жалобу компании на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия газовой директивы ЕС, говорится в отчете "Газпрома" по МСФО. Чистая прибыль "Газпрома" выросла в 22 раза

"Судебное решение было вынесено 25 августа 2021 года. "Норд Стрим 2 АГ" было отказано в удовлетворении его требований. В настоящий момент "Норд Стрим 2 АГ" изучает решение на предмет возможного обжалования", — сообщается в отчете.

Федеральное сетевое агентство Германии в мае 2020 года отказалось освободить "Северный поток 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС, сочтя, что раз газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, то он подпадает под вступившие в силу поправки.

Высший земельный суд в Дюссельдорфе 25 августа отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод "Северный поток 2" из-под газовой директивы ЕС. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа. Сама Nord Stream 2 AG в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток 2".