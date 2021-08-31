КИЕВ, 31 авг — ПРАЙМ. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон раскритиковал контракт России и Венгрии на поставку газа, считая, что тот направлен на лишение Украины транзита "голубого топлива". Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке

Россия и Венгрия 30 августа договорились о новом долгосрочном контракте на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на заявление главы МИДа Венгрии Петера Сийярто. Документ планируется подписать в конце сентября, а поставки начать с 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

"Вместо прямого маршрута РФ — Украина — Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия, который значительно дольше… Финальная цель Кремля — несмотря на затраты полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину", — написал Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, транспортировка газа в Венгрию по новому маршруту будет стоить дороже, чем по украинскому маршруту, но "Газпром" якобы "прячет транспортные расходы в конечную цену газа". "Правильное решение для ЕС было бы заставить "Газпром" продавать газ на границах Энергетического сообщества, чтобы европейски трейдеры имели возможность самостоятельно выбирать маршруты дальнейшей транспортировки", — заключил он. Эксперт оценил условия новой сделки Венгрии с "Газпромом"

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.