МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель указал на отсутствие нарушений со стороны Германии по "Северному потоку-2". Об этом сообщает RT. В Европе предложили "Газпрому" продать "Северный поток-2"

Напомним, что польские евродепутаты ранее направили письмо на его имя с просьбой прояснить, будет ли Еврокомиссия (ЕК) изучать действия Германии из-за якобы "антиевропейского характера" газопровода.

"Что касается функционирования трубопровода "Северный поток-2", то, если он будет соответствовать существующему законодательству, в особенности обновленной Газовой директиве ЕС, оснований для начала в отношении Германии процедуры в связи с нарушением нет", — сказано в ответе Борреля.

Помимо этого евродепутаты интересовались, подтверждает ли ЕК связь между "агрессивным поведением" России, наращиванием ей своего военного потенциала с одной стороны, и продажей газа в Европу — с другой.

Однако Боррель в своём ответе такого подтверждения не обозначил, отметив лишь то, что ЕК осознаёт значимость отношений Москвы и Брюсселя в сфере энергетики и важность экспорта углеводородов для российского бюджета. Он также высказал предположение, что в ближайшие десятилетия экспорт энергетических ресурсов России в Европу может значительно сократиться в связи со снижением потребления нефти и газа в Евросоюзе.