МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Газпром" заинтересован в украинской газотранспортной системе (ГТС) для транзита газа как балансирующем маршруте, такое мнение РИА Новости высказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. На Украине раскритиковали газовый контракт России и Венгрии

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в понедельник раскритиковал новый долгосрочный контракт России и Венгрии на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Он заявил на своей странице в Facebook, что "конечная цель Кремля… лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и военное давление".

"Газпром, скорее всего, все равно заинтересован в том, чтобы украинская ГТС как балансирующий маршрут продолжила существовать, в том числе на случай роста спроса на российский газ", — отметил эксперт.

Он добавил, что "Газпром", вероятно, "будет пытаться "переключить" ключевые контракты на альтернативные маршруты и максимально загрузить новые трубопроводы — как из экономических (хотя это не так очевидно в случае с Венгрией — маршрут через Украину короче), так и из политических соображений". Это, по словам эксперта, поможет максимально загрузить "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В Берлине рассказали, кто попадет в зависимость от "Северного потока-2"

Он отметил, что в случае, если "Северный поток 1" и "Северный поток 2" будут загружены не на полную мощность из-за ограничений, связанных с Третьим энергопакетом, даже при полной загрузке "Турецкого потока", то России придётся экспортировать через Украину порядка 40 миллиардов кубометров газа. Это соответствует минимальным контрактным обязательствам "Газпрома" по транзитному контракту. "В случае, если ограничения будут сняты, потребность в украинском маршруте снизится", — заключил он.

Россия и Венгрия 30 августа договорились о контракте на поставку газа на 15 лет, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на заявление главы МИДа Венгрии Петера Сийярто. Документ планируется подписать в конце сентября, а поставки начать с 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.