МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Цена на российский газ для Белоруссии в 2022 году останется неизменной, но позднее может быть снижена. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на слова ее посла в России Владимира Семашко. Белоруссия заявила о выполнении обязательств по транзиту

"Скорее всего, на следующий год останется та цена, которая есть сейчас. Но мы говорим о том, что еще через год цена должна быть близкой к той, которую мы имеем на границе России и Белоруссии", — заявил он журналистам во время рабочей поездки в Воронежскую область.

Семашко пояснил, что единственным неразрешенным моментом в программах по дальнейшему развитию российско-белорусской интеграции остался тариф на транспортировку газа. Уже несколько лет стороны обсуждают создание единого газового рынка. "У нас пока осталась проблема — подходы в формуле ценообразования. Я надеюсь, что мы эту проблему тоже решим", — добавил он.

Как сообщил посол, для Белоруссии "транспортировка занимает до 70% себестоимости, что является чрезвычайно завышенным", потому что в России в структуре цены на логистику приходится не более 30%. Именно тариф на транспортировку и остается темой дальнейших обсуждений, указал Семашко.

В 2021 году цена на российский газ для Белоруссии составляет 128,5 доллара за тысячу кубометров. В начале августа о более низкой стоимости попросил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В прошлом Минск также выступал с предложениями о снижении стоимости. В конце 2020 года Дмитрий Мезенцев, тогда занимавший пост российского посла, замечал, что "если одна сторона запрашивает "скидочку" [к цене на газ], то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на "скидочку" по тем или иным группам товаров".