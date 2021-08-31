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2021
https://1prime.ru/gas/20210831/834564756.html
"Газпром" озвучил прогнозы по спросу на газ
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"Газпром" ожидает, что фактор низких запасов в ПХГ Европы продолжит оказывать поддержку спросу на газ по втором полугодии и в 2022 году, заявили в компании. ПРАЙМ, 31.08.2021
газ, европа, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает, что фактор низких запасов в ПХГ Европы продолжит оказывать поддержку спросу на газ по втором полугодии и в 2022 году, заявили в компании.