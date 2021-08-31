2021-08-31T17:13:00+03:00

2021-08-31T17:22:42+03:00

2021-08-31T17:13:00+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20210831/834564756.html

"Газпром" озвучил прогнозы по спросу на газ

Газ

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

"Газпром" ожидает, что фактор низких запасов в ПХГ Европы продолжит оказывать поддержку спросу на газ по втором полугодии и в 2022 году, заявили в компании. ПРАЙМ, 31.08.2021

газ, европа, газпром, газ, новости, энергетика

https://1prime.ru/images/83230/57/832305707.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83230/57/832305707.jpg

https://1prime.ru/images/83230/57/832305703.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83230/57/832305703.jpg

https://1prime.ru/images/83230/56/832305699.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83230/56/832305699.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60