"Газпром" прогнозирует рекордный уровень добычи газа в текущем году
ГАЗПРОМ ОЖИДАЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ДОБЫЧИ ГАЗА КОМПАНИЕЙ В 2021 ГОДУ — БОЛЕЕ 510 МЛРД КУБОВ — ТОП-МЕНЕДЖЕР
https://1prime.ru/gas/20210831/834565012.html
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ГАЗПРОМ ОЖИДАЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ДОБЫЧИ ГАЗА КОМПАНИЕЙ В 2021 ГОДУ — БОЛЕЕ 510 МЛРД КУБОВ — ТОП-МЕНЕДЖЕР
https://1prime.ru/gas/20210831/834565012.html
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