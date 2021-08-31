2021-08-31T17:26:55+03:00

2021-08-31T17:26:55+03:00

2021-08-31T17:26:55+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20210831/834565012.html

"Газпром" прогнозирует рекордный уровень добычи газа в текущем году

Газ

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ГАЗПРОМ ОЖИДАЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ДОБЫЧИ ГАЗА КОМПАНИЕЙ В 2021 ГОДУ — БОЛЕЕ 510 МЛРД КУБОВ — ТОП-МЕНЕДЖЕР ПРАЙМ, 31.08.2021

газ, новости, энергетика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60