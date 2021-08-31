МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. "Газпром" оценил влияние аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту на природу и добычу газа компании как незначительное, планирует до конца 2022 года заменить поврежденную пожаром установку на новую, а вторую установку запустить в ближайшие дни, сообщил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции. "Газпром" сообщил о завершении работ на первой нитке "Северного потока-2"

"Влияние (аварии на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем — ред.) на окружающую среду мы оцениваем как незначительное. По нашим оценкам, влияние аварии на объемы добычи незначительное, поскольку были предприняты необходимые оперативные меры для минимизации последствий", — сказал топ-менеджер "Газпрома".

"Хотел сказать, что одна из упомянутых установок завода (поврежденная во время возгорания установка деэтанизации конденсата — ред.) восстановлению не подлежит и будет заменена на новую, более производительную, до конца 2022 года. Вторая установка будет запущена в ближайшие дни. Помимо этого, уже спустя 2 дня после инцидента на заводе продолжила работу установка стабилизации конденсата", — добавил он.

Пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту произошел 5 августа. Возгорание возникло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены.

Из-за аварии до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата), который получает сырье с Уренгойского завода.