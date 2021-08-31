КИЕВ, 31 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает скорейшее начало регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина-Германия-США по вопросам сохранения украинского транзита после запуска "Северного потока 2", говорится в сообщении офиса президента во вторник. Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире

Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм отметил важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа "в качестве оружия".

"В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина-Германия-США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности", — говорится в сообщении офиса президента по итогам встречи.

Германия и США в июле опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о мерах поддержки Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях защиты климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.

Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран. Также было предложено начать соответствующие трехсторонние консультации по вопросу сохранения транзита газа через Украину.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.