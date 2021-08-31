Цена на газ в Европе побила рекорд, превысив $620 за тысячу кубометров
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европе достигла очередного исторического максимума, во вторник превысила 620 долларов за тысячу кубических метров, следует из данных торгов.
На момент открытия торгов стоимость фьючерса составляла 598 долларов, в течение дня корректировалась до 590,5 доллара и к окончанию торговой сессии достигла 621 доллара за тысячу кубометров.
Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" также демонстрирует рост. Стоимость на торгах во вторник превысила 611 долларов за тысячу кубических метров и достигла нового исторического максимума.
Глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телефонной конференции 31 августа отметил, что, на его взгляд, текущий уровень котировок форвардных контрактов TTF "будет точно сохранен в ближайшее время". Уровень заполнения подземных хранилищ газа в Европе на исторически низком уровне это подтверждает, поэтому "предпосылок для снижения, тем более резкого снижения, цифр (стоимости контрактов — ред.) нет никаких", — подчеркнул он.
https://1prime.ru/gas/20210831/834566764.html
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