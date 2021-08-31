СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — ПРАЙМ. Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о "грязном газе" из России противоречит его же просьбам сохранить транзит в ЕС через территорию его страны, что по сути является бредом и "полной кашей", заявил политолог Сергей Михеев.

Зеленский во время визита в Вашингтон обсудил с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм угрозы реализации проекта газопровода "Северный поток 2" для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе. Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за "коррупции, шантажа и манипуляции".

"(Зеленский) обсуждает "Северный поток 2" с Америкой и немцами, обсуждает сохранение транзита, одновременно Зеленский говорит, что российский газ – самый грязный газ в мире. Во-первых, от того, что от него много выбросов метана, а во-вторых, потому что там кремлевская пропаганда. То есть человек несет какую-то полную бредятину. Если это самый грязный газ в мире – так зачем тебе транзит?" — сказал Михеев в эфире YouTube канала "Соловьев Live". Украину призвали отказаться от транзита газа

Политолог обратил внимание на противоречие в том, что говорит президент Украины.

"Это полная каша. Газ грязный, покупать его не надо, но вы (Россия – ред.) транзит сохраните, потому что нам (Украине – ред.) нужны деньги. Россия ужасная, нужны санкции, но газ надо пустить через трубу (украинскую ГТС – ред.). Мы ненавидим ее, но нам все равно это надо … Это бред, диагноз", — добавил Михеев.

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в июне, заявил, что газ, который пойдет по "Северному потоку 2", лучше с экологической точки зрения — он самый чистый в мире.