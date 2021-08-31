КИЕВ, 31 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за коррупции и шантажа.

"В рамках визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм. Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы энергетической безопасности Украины и региона. Состоялся подробный обмен мнениями относительно угроз "Северного потока 2" для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект", — говорится в сообщении на сайте офиса. Украина заинтересовалась опытом Азербайджана в добыче ископаемых

В ходе встречи Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана.

"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", — приводит слова Зеленского сайт офиса президента.

Отмечается, что отдельно стороны обсудили пути активизации сотрудничества в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, а также использованию малых модульных реакторов.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где 1 сентября запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в июне, заявил, что газ, который пойдет по "Северному потоку 2", лучше с экологической точки зрения — он самый чистый в мире.

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