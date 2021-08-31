МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что проект "Северный поток 2" все еще можно остановить, способы будут обсуждаться с властями США. Берлин надеется на продление газового контракта Украины и России

"Даже несмотря на то, что он (проект "Северный поток 2" — ред.) может быть, я не знаю, на 99% завершен, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить… И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG", — заявил Витренко агентству Рейтер.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока-2".