МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Годовые планы "Газпрома" по поставкам в Европу указывают, что во втором полугодии текущего года компания откажется увеличивать прокачку в регион, столкнувшийся с дефицитом топлива. Такой вывод эксперты сделали из выступлений топ-менеджеров компании в ходе телеконференции по поводу полугодовой отчетности по МСФО. Об этом сообщают "Ведомости". Не только газ. Украину догнал еще один энергокризис

Финансовый директор "Газпрома" Александр Иванников рассказал о том, что прогноз предусматривает рост годового экспорта в Европу на 6 миллиардов кубометров, до 183 миллиардов. Аналогичные цифры компания называла в мае — 175-183 миллиардов кубометров.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков, в свою очередь, заметил, что за полгода "Газпром" добыл 260,8 миллиарда кубометров газа, из которых в Европу ушло 99,9 миллиарда. Получается, что поставки во втором полугодии окажутся ниже, чем в первом. Он считает, такое фактическое снижение прокачки только усилит и без того рекордный рост цен на газ.

Консультант Vygon Consulting Иван Тимонин добавил, что по итогам года спрос на газ в Евросоюзе вырастет на 30 миллиардов кубометров по сравнению с 2020 годом. По его мнению, продажи "Газпрома" все же составят 185 миллиардов кубометров.

Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук считает, что это будет 190 миллиардов.

Тем не менее, как отмечают "Ведомости", снижения цен в Европе эксперты не ждут. Уровень заполненности подземных хранилищ находится на рекордно низкой отметке — 66%. В прошлом году он составлял 91,7%.

При этом общий уровень добычи, по словам Иванникова, станет рекордным за десять лет — более 510 миллиардов кубометров, что на 55 миллиардов больше, чем год назад. В свою очередь гендиректор компании "Газпром международные проекты центр 1" Александр Каримов объявил, что пуско-наладочные работы на первой нитке "Северного потока-2" скоро завершат.