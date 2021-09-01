МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, в январе-августе увеличился на 19,4% в годовом выражении, до 131,3 миллиарда кубометров газа, говорится в сообщении компании. "Газпром" отказывается поставлять в Европу больше газа

"Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 131,3 миллиарда кубометров. "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (133,3 миллиарда кубометров за тот же период 2018 года). Рост по сравнению с аналогичным показателем 2020 года — на 19,4%, или на 21,3 миллиарда кубометров", — пишет "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Сербию (на 123,9%), Польшу (на 12%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%), Финляндию (на 22,7%).

"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки в четвертый раз за этот год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства "Газпрома", — также отмечается в сообщении. "Газпром" озвучил прогнозы по спросу на газ в текущем году

В 2020 году пандемия COVID-19 и теплая зима привели к ослаблению спроса на газ в Европе. Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам прошлого года снизился примерно на 10% — до 179,3 миллиарда кубометров газа, только в Европу (без учета Китая) было поставлено около 175 миллиардов.

Как сообщил 31 августа глава финансового департамента компании Александр Иванников, "Газпром" ожидает в 2021 году максимальной за последние 10 лет добычи газа компанией — более 510 миллиардов кубометров, а также роста экспорта газа в Европу до 183 миллиардов кубометров.

ДОБЫЧА

При этом добыча газа компанией в январе-августе выросла на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 337,2 миллиарда кубометров. "В январе-августе 2021 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 337,2 миллиарда кубических метров газа. Это на 17,9% (на 51,2 миллиарда кубических метров) больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

Также в отчетном периоде поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 10,9%, или на 15,6 миллиарда кубометров, также отмечает "Газпром".