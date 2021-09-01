МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Никаких гарантий для Украины со стороны США после достройки "Северного потока-2" не будет, такое мнение РИА Новости высказал заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Газпром" сообщил о завершении работ на первой нитке "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с президентом Джо Байденом. Ожидается, что одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины. Зеленский в Вашингтоне ранее заявил, что Киев рассчитывает на гарантии США после достройки и ввода в эксплуатацию "Северного потока 2".

"Никаких гарантий, думаю, не будет. Если конъюнктура позволит, то США и/или Германия эту карту разыграют, чтобы получить дополнительные выгоды в торге с Россией, но не более того", — сказал Гривач.

Эксперт отметил, что Украина в этой истории не субъект, а объект. "И ее поведение, после того как США достигли с Германией желанного компромисса для выхода из клинча в своих взаимоотношениях, очень раздражает", — считает он.

"Вы посмотрите, под какими лозунгами Зеленский ехал в Вашингтон (потребовать от Байдена остановить "Северный поток 2" и так далее). И как бледно оттуда возвращается — "поборемся", "обсудим", — добавил Гривач.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока-2".