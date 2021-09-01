МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Объемы газа в украинских подземных хранилищах к 12 октября сократятся на 30% по сравнению с прошлым годом, снизившись на восемь миллиардов кубометров, при сохранении текущих темпов закачки. Такие оценки приводятся в Telegram-канале компании "Газпром".

При этом, согласно информации Gas Infrastructure Europe, запасы в европейских подземных хранилищах остаются на минимальном уровне за многие годы. При сохранении текущих темпов закачки к 12 октября там должно остаться около 78 миллиардов кубометров. "Газпром" отказывается поставлять в Европу больше газа

"Это означает, что не будет восполнено 25%, или 17 миллиардов кубометров газа из 66,2 миллиарда кубометров, отобранных прошлой зимой", — уточнила компания.

"Газпром" также отчитался о результатах за первые восемь месяцев года. Добыча, по предварительным данным, достигла 337,2 миллиарда кубометров, что почти на 18% больше, чем в прошлом году. Поставки на внутренний рынок выросли более чем на 10%, а экспорт в страны дальнего зарубежья близок к историческим рекордам — 131,3 миллиарда кубометров.

По мнению аналитиков, годовые планы "Газпрома" по поставкам в Европу указывают на то, что во втором полугодии текущего года компания откажется увеличивать прокачку в регион, столкнувшийся с дефицитом топлива. Однако снижения цен в Европе эксперты не ждут, связывая это с рекордно низким уровнем запасов в подземных хранилищах.