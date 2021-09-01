МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Вопрос полного заполнения "Северного потока 2" относится к компетенции его оператора, сейчас важно достроить газопровод и получить все разрешения для его запуска, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Последняя попытка запретить "Северный поток-2"

"В основном этот вопрос касается оператора — я думаю, что в первую очередь эта ситуация оценивается юристами оператора, как действовать в этой ситуации и так далее. Сейчас важно достроить до конца газопровод, получить все разрешения", — сказал Новак, отвечая на вопрос, обсуждаются ли на уровне правительства возможности нивелировать влияние третьего энергопакета ЕС на "Северный поток 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Первая нитка почти готова к эксплуатации – завершаются пусконаладочные работы, укладка второй нитки находится на завершающей стадии, сообщил 31 августа топ-менеджер "Газпрома".

Вместе с тем в августе суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода) на решение немецкого регулятора не выводить "Северный поток 2" из-под газовой директивы ЕС. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа, а также обеспечить доступ к части мощностей трубы альтернативных (в данном случае — "Газпрому") поставщиков.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставили финансирование. Nord Stream 2 AG в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток 2".