МОСКВА, 1 сент — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы достигла очередного исторического максимума, в среду превысила 645 долларов за тысячу кубических метров, следует из данных торгов. Указка для Киева: Вашингтон продумывает "газовые войны" будущего

В течение дня цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, достигала 645,9 доллара за тысячу кубометров, а к окончанию торговой сессии составила примерно 605,9 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, в течение дня цены корректировались на 6,2%.

Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" с поставкой в четверг демонстрирует небольшое снижение. Стоимость на торгах в среду опустилась до 608,2 доллара за тысячу кубических метров.

Глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников в ходе телефонной конференции 31 августа отметил, что, на его взгляд, текущий уровень котировок форвардных контрактов TTF "будет точно сохранен в ближайшее время". Уровень заполнения подземных хранилищ газа в Европе на исторически низком уровне это подтверждает, поэтому "предпосылок для снижения, тем более резкого снижения", стоимости контрактов нет никаких, подчеркивал он.