Михельсон: четвертая линия "Ямала СПГ" работает плохо, оборудование из России надо доработать
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Четвертая линия по сжижению газа проекта "Ямал СПГ" периодически останавливается из-за недоработок российского оборудования, его надо доводить до ума, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон журналистам на Восточном экономическом форуме.
"Плохо она работает. И дело не в самой технологии — полностью все оборудование сделано в России… и надо признать, что нашим производителям, нашим заводам еще учиться, учиться и учиться. У нас претензии ко всем практически поставщикам оборудования на четвертую линию. Она работает, но плохо. Бывают периодические остановки", — сказал Михельсон.
На вопрос, будет ли компания отказываться от оборудования или надо доводить его до ума, бизнесмен ответил: "Надо доводить обязательно".
"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 миллиона тонн в год), но фактическая мощность завода выше — в 2020 году он произвел 18,8 миллиона тонн СПГ. Мощность четвертой линии, запущенной в 2021 году, около 1 миллиона тонн.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/gas/20210903/834598198.html