МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Четвертая линия по сжижению газа проекта "Ямал СПГ" периодически останавливается из-за недоработок российского оборудования, его надо доводить до ума, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон журналистам на Восточном экономическом форуме. Глава "Газпром нефти" назвал цены на нефть высокими, но справедливыми

"Плохо она работает. И дело не в самой технологии — полностью все оборудование сделано в России… и надо признать, что нашим производителям, нашим заводам еще учиться, учиться и учиться. У нас претензии ко всем практически поставщикам оборудования на четвертую линию. Она работает, но плохо. Бывают периодические остановки", — сказал Михельсон.

На вопрос, будет ли компания отказываться от оборудования или надо доводить его до ума, бизнесмен ответил: "Надо доводить обязательно".

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 миллиона тонн в год), но фактическая мощность завода выше — в 2020 году он произвел 18,8 миллиона тонн СПГ. Мощность четвертой линии, запущенной в 2021 году, около 1 миллиона тонн.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.