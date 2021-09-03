МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Востребованность газа после 2030-2035 годов будет снижаться из-за энергоперехода, надо ускорять монетизацию его запасов в России, заявил журналистам на брифинге в рамках ВЭФ глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Михельсон рассказал о проблемах в работе "Ямал СПГ"

"Я считаю, энергопереход когда-то случится. И мы прогнозируем 30-35 год еще можно подписывать долгосрочные договоры. Потом газ не востребован будет, надо монетизировать это сейчас", — сказал Михельсон.

В этом контексте "Новатэк" считает свою позицию по разработке Тамбейского месторождения "Газпрома" конкурентной, отметил он.

"Монетизировать Тамбейскую группу надо только через СПГ", — сказал глава "Новатэка". При этом Михельсон отметил, что, с его точки зрения, в правительстве такая позиция находит поддержку. "Мне кажется, да", — ответил он на соответствующий вопрос.

"Газпром" в мае заключил соглашение с "Русгаздобычей" о совместном освоении Тамбейского месторождения. В рамках договоренностей "Газпром недра" и "Русгаздобыча" создадут совместное предприятие на паритетной основе – ООО "Тамбей газдобыча", с лицензиями на пользование участками недр, на которых расположено Тамбейское месторождение.

Совместное предприятие должно будет разрабатывать и обеспечивать обустройство Тамбейского месторождения с началом добычи газа с 2026 года, а добываемый на месторождении газ в будущем будет поставляться на газоперерабатывающий комплекс (ГПК) "Газпрома" и "Русгаздобычи" в Усть-Луге, где будут построены мощности по переработке и сжижению.

В СМИ ранее неоднократно появлялась информация о том, что интерес к Тамбейскому месторождению "Газпрома" проявлял и "Новатэк".