Михельсон: спрос на газ после 2030-х гг будет снижаться, надо ускорять монетизацию запасов
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Востребованность газа после 2030-2035 годов будет снижаться из-за энергоперехода, надо ускорять монетизацию его запасов в России, заявил журналистам на брифинге в рамках ВЭФ глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"Я считаю, энергопереход когда-то случится. И мы прогнозируем 30-35 год еще можно подписывать долгосрочные договоры. Потом газ не востребован будет, надо монетизировать это сейчас", — сказал Михельсон.
В этом контексте "Новатэк" считает свою позицию по разработке Тамбейского месторождения "Газпрома" конкурентной, отметил он.
"Монетизировать Тамбейскую группу надо только через СПГ", — сказал глава "Новатэка". При этом Михельсон отметил, что, с его точки зрения, в правительстве такая позиция находит поддержку. "Мне кажется, да", — ответил он на соответствующий вопрос.
"Газпром" в мае заключил соглашение с "Русгаздобычей" о совместном освоении Тамбейского месторождения. В рамках договоренностей "Газпром недра" и "Русгаздобыча" создадут совместное предприятие на паритетной основе – ООО "Тамбей газдобыча", с лицензиями на пользование участками недр, на которых расположено Тамбейское месторождение.
Совместное предприятие должно будет разрабатывать и обеспечивать обустройство Тамбейского месторождения с началом добычи газа с 2026 года, а добываемый на месторождении газ в будущем будет поставляться на газоперерабатывающий комплекс (ГПК) "Газпрома" и "Русгаздобычи" в Усть-Луге, где будут построены мощности по переработке и сжижению.
В СМИ ранее неоднократно появлялась информация о том, что интерес к Тамбейскому месторождению "Газпрома" проявлял и "Новатэк".
https://1prime.ru/gas/20210903/834598524.html