МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Украина готовит юридическую позицию для консультаций с США и ФРГ по гарантиям Киеву после запуска газопровода "Северный поток-2" и возможным компенсациям в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина. Конгрессмены осудили Байдена из-за "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поддержал скорейшее начало регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина-Германия-США по вопросам сохранения украинского транзита после запуска "Северного потока-2".

"Мы, конечно, готовим юридическую позицию, которая будет иметь ссылки на соответствующие положения Соглашения об ассоциации по доступу на рынок Европейского союза, о возможных компенсаторных моментах, на которые может рассчитывать Украина в соответствии с Соглашением об ассоциации", — сказала Стефанишина в интервью изданию "Слово и дело", опубликованном в пятницу.

По ее словам, для Киева важен не только элемент консультаций на техническом уровне, но и начало глобального обсуждения на уровне лидеров европейских стран в рамках европейских институтов.

"Важно, чтобы эта дискуссия касалась не только вызовов по безопасности для Украины, но и Европы в целом, так как запуск "Северного потока-2" — это элемент гибридной войны. И мы хотим напомнить многим столицам, как они уже становились объектом газового шантажа со стороны России", — сказала вице-премьер. Зеленский обсудил с Байденом гарантии энергетической безопасности Украины

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока-2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

"Газпром" 31 августа сообщил, что первая нитка почти готова к эксплуатации – завершаются пусконаладочные работы, укладка второй нитки находится на завершающей стадии.