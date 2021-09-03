Планы "Газпрома" назвали "угрозой для европейского рынка и потребителей"
Bloomberg : Планы "Газпрома" по заполнению газом хранилищ названы "угрозой для Европы"
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Планы "Газпрома" по наращиванию запасов газа в подземных хранилищах России назвали "угрозой для европейского рынка и потребителей". Об этом заявили опрошенные агентством Bloomberg эксперты.
По мнению агентства и его собеседников, для успешной работы "Газпрому" в отопительный сезон нужно закачать в хранилища около 80% от того объема топлива, который получает Западная Европа, считающаяся традиционным рынком сбыта для российской компании.
У "Газпрома" есть около двух месяцев, чтобы заполнить российские хранилища, при этом компания якобы намерена довести объемы внутренних запасов до рекордного уровня.
Аналитики уверены, что в ближайшее время компания может полностью пересмотреть свои приоритеты и фактически отказаться от экспорта в Европу.
Они добавили, что "почти не сомневаются, что рекордные показатели в конечном итоге будут достигнуты, в сложившейся ситуации взлетят цены на газ, хотя отопительный сезон в Европе еще даже не начался".
На данный момент запасы газа в европейских хранилищах находятся на самом низком уровне за последнее десятилетие.
https://1prime.ru/gas/20210903/834600670.html
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