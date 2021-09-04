СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — ПРАЙМ. Амортизация украинской газотранспортной системы в 2015 году составляла 85%, при этом выделяемые средства на плановые регламентные работы не превышали трети от необходимой суммы, сказал РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич. Глава "Нафтогаза" предрек "Северному потоку-2" коммерческие проблемы

Экс премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил в эфире одного из украинских YouTube-каналов, что Россия хочет превратить газотранспортную систему Украины в металлолом. Он также настаивает на подписании не двух-, а трехстороннего договора по транзитe российского газа в ЕС, где третьей стороной cтала бы Европа.

"Последний технический аудит (ГТС Украины – ред.) проводился немецкими специалистами в 2015 году. На тот момент они оценили степень амортизации (износа) в 85%. По предварительной оценке, на то, чтобы привести ее в соответствие с современными нормами требуется около 12 миллиардов евро. Прошло еще шесть лет. Из того что известно нам как сторонним наблюдателям, из источников внутри Украины – что из 100% выделяемых на планово-предупредительные ремонты доходит 30%. В каком состоянии система сейчас пребывает, сказать очень сложно", — сказал Марцинкевич.

Украинская ГТС, через которую в 1991 году перекачивалось 140 миллиардов кубометров газа в год, сегодня работает на 40 миллиардов, напомнил эксперт. Марцинкевич, ссылаясь на украинского эксперта по этому вопросу Землянского рассказал, что после того, как система стала работать не на полную мощность, вместо плановых ремонтов узлов, механизмов и станций ГТС они просто заменялись аналогичными незадействованными с других участков. Переиграли. Когда в Европу вернется дешевый газ

"Из-за того, что она недозагружена, если что-то из строя вышло, то с тех участков, где прокачки нет – берут и переставляют. В шашки играют – так, наверное. Надо ремонтировать – берем ту, которая не работала. А эту куда? Пусть стоит. Поэтому претензии насчет состояния ГТС не к Москве, а к тем, кто из 100% средств на дело отправляет треть. 85% износа — это как тришкин кафтан", — сказал Марцинкевич.

Самыми дорогостоящими в системе являются газоперекачивающие агрегаты и компрессорные станции, которые должны обязательно проходить плановые регламентные работы, отметил Марцинкевич. Кроме того, все эти системы с момента создания еще при СССР устарели и уступают по эффективности и экологичности современным агрегатам и механизмам, добавил эксперт.