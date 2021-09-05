ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нонсенсом заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток-2" несет угрозу энергобезопасности Европы. National Interest рассказал о "странной" выходке Зеленского в США

"Зеленский говорит, что "Северный поток 2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс. Это, наоборот, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы", — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

"Газпром" сообщил 27 августа, что строительство "Северного потока-2" находится на финальной стадии. До этого президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа заявил, что до завершения строительства "Северного потока-2" осталось 15 километров.