МИНСК, 5 сен — ПРАЙМ. Союзная программа Белоруссии и РФ по газу готова, в ее основе — определение в 2022 году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа, заявил первый вице-премьер республики Николай Снопков. В Минск прибыли эксперты для расследования инцидента с Ryanair

Ранее посол республики в РФ Владимир Семашко сообщал, что последнюю союзную программу по газу Минск и Москва согласуют 7 сентября.

"Карта (по газу – ред.) готова. В основе карты – определение в следующем году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа", — сказал Снопков в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.

Ранее Семашко сообщил РИА Новости, что союзные программы могут быть подписаны на заседании совета министров Союзного государства, которое состоится в Минске 10 сентября, на следующий день после переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Речь идет о 28 отраслевых программах по развитию экономической интеграции.

Первого сентября Лукашенко заявил, что они с Путиным планируют утвердить союзные программы на заседании Высшего госсовета в октябре-ноябре.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года – к 20-летию документа – предлагалось принять программу углубления интеграции.

Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт".

Однако программа сторонами до сих пор не принята. В процессе работы "дорожные карты" были переименованы в союзные программы, их число сократилось.