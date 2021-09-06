МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. ВЭБ не получал запрос от "Новатэка" на увеличение финансирования "Арктик СПГ 2", однако готов его рассмотреть, если таковой поступит, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. Индия обсуждает с "Новатэком" вхождение в "Арктик СПГ 2"

В пятницу глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что проект "Арктик СПГ 2" не испытывает трудностей из-за отсутствия поддержки от европейских государств, а доля российских банков в его финансировании может быть увеличена до 60% с текущей трети.

"Новатэк" не обращался к нам, но если получим такой запрос, мы готовы предоставить его на рассмотрение коллегиальным органам управления ВЭБ.РФ", — сообщили в госкорпорации.

На сегодняшний день одобренный объем 15-летней кредитной линии для проекта от синдиката российских банков — Сбербанка, Газпромбанка, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), госкорпорации ВЭБ и банка "Открытие" — составляет 3,11 миллиарда евро, в том числе доля Сбербанка — 2 миллиарда евро.

Глава крупнейшего российского банка Герман Греф на Восточном экономическом форуме в минувшую пятницу заявил, что Сбербанк готов вдвое увеличить финансирование "Арктик СПГ 2" и такая возможность обсуждалась с "Новатэком".

"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект "Новатэка" мощностью 19,8 миллиона тонн СПГ в год. Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%). Общий объем внешнего финансирования для проекта планируется в размере около 9,2 миллиарда евро.