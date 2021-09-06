МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Эксперты сомневаются, что Европа перестанет нуждаться в российском газе уже через четверть века, как считает канцлер Германии Ангела Меркель. По их мнению, этот вариант – лишь один из вероятных. Но даже если этот сценарий реализуется, "Северный поток-2" еще будет востребован. Точная дата. Европа откажется от "Северного потока — 2"

Во время визита в Киев Меркель заявила, что к 2046 году страны Европы перестанут нуждаться в российском газе. "Самое позднее через 25 лет мы прекратим экспортировать российский газ. И Украине следует готовиться к этому. Как и в других странах, вы должны знать, что делать, когда это произойдет", — сказала канцлер.

По замыслу Брюсселя, Украина может стать одним из основных партнеров стратегии широкого использования "зеленого" водорода, полученного из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На это выделяют большие средства: до 2025-го планируют вложить в проект от 180 до 470 миллиардов евро.

ГРОМКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ БЕЗ АРГУМЕНТОВ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, заявление Меркель вряд ли реализуется в полной мере – скорее оно продиктовано политической целесообразностью, нежели реальными оценками перспектив рынка. Они не сомневаются, что российский газ будет поставляться в Европу и после 2046 года.

Так, согласно базовому прогнозу МЭА, к 2040 году спрос на газ в Евросоюзе действительно упадет, но лишь до 329 млрд кубометров в год против 394 млрд кубометров в 2020 году.

При этом добыча в союзе также снизится — с 71 до 23 млрд кубов, что повысит зависимость от импорта, а в европейских странах, не входящих в содружество, потребность в газе за этот период даже вырастет.

Кроме того, следует сказать и об относительной экологичности газа, который при использовании выделяет почти в два раза меньше углекислого газа, чем уголь. Это приводит к замещению угольной генерации газовой, что и является одним из основных источников растущего спроса на газ, отмечает аналитик ФГ "ФИНАМ" Сергей Кауфман. Где "Газпром" возьмет газ для заполнения "Северного потока-2"

"Строить прогнозы на 25 лет вперед можно без всякого опасения – все равно никто не вспомнит, кто что говорил. Поэтому при желании можно найти предсказание на любой вкус. Например, Меркель также утверждала, что к 2050 году Европа откажется от использования углеводородов. При этом форум стран-экспортеров газа исходит из предположения, что к тому же времени доля ископаемого топлива в глобальном энергобалансе снизится с 81% до 71%. Кто прав?", — задает вопрос эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев.

У всех свои аргументы. В пользу первого варианта говорит активно декларируемое намерение снизить до нуля парниковые выбросы, в пользу второго – отсутствие столь же явной готовности населения "первого мира" поступиться привычным комфортом ради достижения этой цели, говорит эксперт.

По мнению директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, сценарий полного отказа от российского газа к 2046 году сейчас кажется маловероятным. Однако и совсем невозможным его назвать нельзя.

С ключевой проблемой ВИЭ Европа и США уже столкнулись в прошедшую зиму. Выработка электроэнергии от солнечной и ветряной генерации является менее гибкой и предсказуемой — ее нельзя резко увеличить, а слишком холодная зима может привести к парадоксальной ситуации, когда ветрякам самим нужно электричество, чтобы не замерзнуть.

"Кроме того, энергию от ветряков или солнечных панелей значительно сложнее запасать, чем тот же газ", подчёркивает Кауфман.

"Скорее всего, в будущем какая-то часть генерации будет по-прежнему обеспечиваться газом, так как ветровая и солнечная генерация сильно зависит от погодных условий. Но в любом случае нужно готовиться к тому, что спрос на российский газ может в долгосрочной перспективе сильно упасть", — отмечает Маринченко.

ТРУБА НЕ ОПУСТЕЕТ

Если Европа действительно откажется от российского газа, это будет означать, что она больше не нуждается в углеводородном топливе для удовлетворения своих потребностей в электроэнергии. И, стало быть, никакими проблемам этот отказ для нее не чреват.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, в этом случае проблема вовсе не с "Северным потоком-2" – он в любом случае окупится и будет востребован. "Газпром" оценивает выгоду от проекта в 1 млрд долларов ежегодно на уровне EBITDA. Стоимость "Северного потока — 2" составляет около 9,5 млрд евро. "То есть за 25 лет газопровод более чем окупится при условии его полной эксплуатации" – считает Кауфман.

По мнению Коптева, срок окупаемости проекта "Газпрома" — около 7-8 лет. "Если же не удастся обойти требования Третьего энергопакета или привлечь в трубу сторонних производителей (например, такое желание недавно высказала "Роснефть"), этот срок может растянуться до 15 или больше лет. Переиграли. Когда в Европу вернется дешевый газ

Кроме того, "Северный поток-2" в теории можно использовать для экспорта смеси природного газа с водородом, если в Европе будет спрос на такой продукт, а Россия будет готова его производить, отмечает Маринченко.

По словам заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, в ближайшие 30 лет рынок водорода вырастет в 1,5 раза. Многие отраслевые аналитики полагают, что спрос на него будет сопоставим с текущим спросом на природный газ. Поэтому "Газпром" изучает возможность экспорта водорода через свои газопроводы и это, как считают многие, вполне осуществимо. Если вовремя не осуществить энергопереход, можно многое потерять. Сейчас доходы от экспорта нефти и газа составляют примерно треть доходов бюджета, и Россия может просто недосчитаться этих денег.