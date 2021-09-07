МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Индийские государственные компании ONGC Videsh и Petronet LNG ведут переговоры об участии в проекте "Арктик СПГ — 2", который "Новатэк" реализует вместе со своим иностранными партнерами. По сообщениям индийских источников, ONGC Videsh и Petronet LNG могут получить 9,9% акций проекта. Индия обсуждает с "Новатэком" вхождение в "Арктик СПГ 2"

Продажа акций "Арктик СПГ — 2" поможет "Новатэку" обеспечить проектное финансирование, несмотря на готовность российских банков, прежде всего Сбера, вдвое увеличить вложения в проект.

Министр нефтяной промышленности Индии Хардип Сингх Пури подтвердил заинтересованность индийских компаний в приобретении долей участия в российских энергетических проектах.

ИНДИЙЦЫ ХОТЯТ ДОЛЮ В "АРКТИК СПГ — 2"

В рамках проекта "Арктик СПГ — 2" строится завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 19,8 млн т/г — три производственные линии по 6,6 млн т/г каждая. Кроме СПГ завод будет также выпускать стабильный газовый конденсат в объеме 1,6 млн т/г.

Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан, запасы которого по классификации PRMS оцениваются в 1,43 триллиона кубометров газа. Гигантская ресурсная база и низкая себестоимость добычи газа являются неоспоримыми преимуществами арктических проектов "Новатэка". ВЭБ допускает увеличение финансирования "Арктик СПГ 2"

Реализация проекта оценивается в 21,3 миллиарда долларов — значительно меньше по сравнению с "Ямал СПГ", на который было потрачено 27 миллиардов долларов. При этом производственные мощности "Ямал СПГ" составляют 16,5 млн т/г.

"Арктик СПГ — 2", второй проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа, станет крупнейшим в России. Реализация проекта началась в конце 2019 года. По состоянию на конец первого квартала 2021 года, готовность завода оценивалась в 39%, а первой производственной линии — на 53%. Запуск первой линии "Арктик СПГ — 2" намечен на 2023, второй — на 2024, третьей — на 2025 год. Вся продукция "Арктик СПГ — 2" будет поставляться на мировые рынки по Северному морскому пути на СПГ-танкерах ледового класса.

Доля "Новатэка" в проекте составляет 60%. Иностранные партнеры — французская Total (c мая 2021 года TotalEnergies), китайские CNPC и CNOOC, Japan Arctic (консорциум японских Mitsui и JOGMEC) — владеют долями по 10% каждый.

Российское правительство поддерживает арктические проекты "Новатэка" путем предоставления налоговых льгот. Для индийских государственных компаний это является важным аргументом в пользу участия в этих проектах.

Ранее руководители "Новатэка" заявляли, что компания сохранит 60% участия в "Арктик СПГ — 2" и не намерена привлекать других акционеров. Однако в прошлом году из-за ограничений во время пандемии коронавируса произошло падение спроса на энергоносители, что стало причиной обвального снижения цен на нефть и газ. У "Новатэка" возникли серьезные трудности с финансированием, но это не оказало негативного влияния на реализацию проекта — строительство СПГ-завода продолжалось без остановок.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С ПРОЕКТНЫМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

В этом году "Новатэк" намерен окончательно решить проблемы с проектным финансированием. На прошлой неделе во время проведения Восточного экономического форума во Владивостоке глава компании Леонид Михельсон заявил: "У нас открыты кредитные линии на треть финансирования (проектного — прим. ред.) от российских банков… Мы может его увеличить с одной трети до 60%".

Глава Сбера Герман Греф подтвердил, что банк готов вдвое увеличить финансирование для проекта "Арктик СПГ — 2".

"Мы готовы увеличить финансирование, мы это обсуждали. С удовольствием сделаем это потому, что мы видим, чем заканчиваются все наши проекты с "Новатэком". Они всегда строго в бюджете, в срок реализуются и имеют прекрасные финансовые показатели", — сказал глава Сбера. Греф прокомментировал финансирование Сбербанком "Арктик СПГ 2"

Более того, Греф заявил, что ему нравится "Новатэк", поскольку у компании "высочайший уровень производственного и финансового менеджмента".

Несмотря на готовность Сбера и других российских банков предоставить необходимые кредиты, руководство "Новатэка" может согласиться на продажу 9,9% акций "Арктик СПГ — 2" для уменьшения зависимости от российских банков. Кроме того, продажа может состояться, если будет предложена достаточно высокая цена сделки. При этом российская компания сохранит за собой контрольный пакет "Арктик СПГ — 2" — 50,1% акций.

ПЛОДОТВОРНЫЙ ВИЗИТ ИНДИЙСКОГО МИНИСТРА В РОССИЮ

Министр нефтяной промышленности Индии Хардип Сингх Пури подтвердил, что ряд крупных индийских компаний, ONGC Videsh и Petronet LNG в том числе, ведут переговоры о покупке долей участия в ряде российских проектах — "Арктик СПГ — 2", "Восток Ойл" и производстве нефтехимической продукции.

Во время делового визита в Москву Пури встретился с главами компаний "Новатэк" и "Роснефть", сообщило индийское деловое издание The Economic Times. Пури также посетил Владивосток и принял участие в Восточном экономическом форуме. Индийский министр оценил визит в Россию как плодотворный и продуктивный.

"Во время общения с представителями четвертой власти в Москве, я рассказал им о моем плодотворном и продуктивном визите в Россию, страну которая является нашим партнером, важнейшим для обеспечения энергетической безопасность", — написал Пури в своем аккаунте в Twitter.

После переговоров с руководством "Роснефти" Пури написал в Twitter, что надеется на укрепление стратегического сотрудничества между Индией и Россией в энергетической области.