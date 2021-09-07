МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа", просевшая накануне, с началом газовых суток вторника выросла и сейчас почти в два раза превышает уровень понедельника, цена "голубого топлива" слабо снижается, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade и биржи ICE. Российским газом заинтересовалась ещё одна страна

Так, в понедельник прокачка газа в точке входа в газотранспортную систему Германии упала в два раза, до 1,5 миллионов кубометров в час. Во вторник показатель перешел к росту, за период с 10.00 по 11.00 мск прокачка составила уже 2,6 миллиона кубометров в час.

На этом фоне цены на газ в Европе демонстрируют небольшое снижение. Согласно информации биржи ICE, цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по состоянию на 12.20 мск цена газа опускается на 0,4% — примерно до 647 долларов за тысячу кубометров. А накануне показатель вырос до очередного рекорда, достигнув почти 660 долларов за тысячу кубометров.