КИЕВ, 7 сен — ПРАЙМ. Экс-президент Украины Петр Порошенко оговорился, упомянув президента РФ Владимира Путина вместо французского лидера Эммануэля Макрона, говоря о строительстве "Северного потока 2". Nord Stream 2 завершил укладку второй нитки "Северного потока-2"

"Вчера (в понедельник — ред.) агентство Deutsche Welle объявило о завершении строительства "Северного потока 2". Это памятник, к сожалению, раскачивания проукраинской коалиции, которая была создана в 2014 году, а потом из-за ее претензий сначала к Меркель, к Путину, извините, к Макрону, к Байдену и заигрываниями с Путиным мир теряет мотивацию в поддержке Украины", — сказал Порошенко в ходе заседания лидеров парламентских фракций во вторник.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода.

"Газпром" сообщил 27 августа, что строительство "Северного потока 2" находится на финальной стадии. До этого президент России Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа заявил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров.