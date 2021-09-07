МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Нельзя исключить, что Европе придется пойти на приостановку действия третьего энергопакета в отношении российского газа, чтобы стимулировать "Газпром" максимально заполнить газопровод "Северный поток 2", сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Газ в Европе стал в 1,5 раза дороже нефти

Сейчас "Северный поток 2" подпадает под нормы третьего энергопакета, из-за чего трубопровод не может быть заполнен более чем на 50%.

"Нельзя исключить, что Европе даже придется пойти на то, чтобы приостановить действие третьего энергопакета в отношении российского газа, чтобы стимулировать "Газпром" максимизировать поставки по "Северному потоку" и "Северному потоку 2", — сказал Маринченко.

Эксперт пояснил, что пойти на такое решение Европу может заставить растущий спрос на газ и необходимость стабилизировать цены на "голубое топливо" на европейском рынке. Цена газа в регионе сейчас находится на рекордном уровне, превысив 650 долларов за тысячу кубометров 6 сентября.

"Многое будет зависеть от погоды. Если зима будет суровой, цены могут быть ещё выше, чем сейчас. В более долгосрочной перспективе цены могут упасть на фоне роста предложения вследствие ввода новых СПГ-мощностей", — также отметил Маринченко. Где "Газпром" возьмет газ для заполнения "Северного потока-2"

В августе суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG (оператор газопровода) на решение немецкого регулятора не выводить "Северный поток 2" из-под газовой директивы ЕС. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа, а также обеспечить доступ к части мощностей трубы альтернативных (в данном случае — "Газпрому") поставщиков. Однако немецкий регулятор при соблюдении первого условия вправе разрешить "Газпрому" заполнять газопровод на 100%.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставили финансирование. Nord Stream 2 AG в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток 2".