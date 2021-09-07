КАРПАЧ (Польша), 7 сен — ПРАЙМ. Польша готовится к увеличению спроса на газ на 50% в перспективе 10 лет, заявил председатель правления польского энергетического концерна PGNIG Павел Маевский входе международного экономического форума в польском Карпаче. Европа просит ввести санкции против Польши

"Мы готовимся к увеличению спроса на природный газ примерно на 50% в перспективе 10 лет. Он будет использоваться дольше, до 40-х годов точно", — сказал Маевский.

Также он отметил, что и после названного срока природный газ будет использоваться "также как резерв возобновляемых источников энергии".

В 2020 году Польша импортировала 14,79 миллиарда кубометров газа.