МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко обсудили подготовку газотранспортной системы республики к зиме, сообщил "Газпром".

"Алексей Миллер и Владимир Семашко, чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ, обсудили текущие и перспективные вопросы энергетического сотрудничества. Внимание, в частности, было уделено ходу работ по подготовке газотранспортной системы на территории республики к прохождению осенне-зимнего периода", — говорится в сообщении компании.

Рабочая встреча состоялась 7 сентября в Санкт-Петербурге.

Между "Газпромом" и "Газпромом трансгаз Беларусь" до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики.